Juve, tampone negativo per Demiral. Può tornare a disposizione (Di martedì 6 aprile 2021) Andrea Pirlo recupera una delle sue pedine e potrebbe averlo a disposizione già domani per il Napoli. Merih Demiral è guarito dal Covid, e potrà tornare domattina ad aggregarsi con la prima squadra. Una buona notizia per i bianconeri, che ora hanno out solo Bonucci e Bernardeschi ancora positivi. Il difensore turco è a disposizione per il recupero contro il Napoli in programma mercoledì 7 aprile, anche se difficilmente scenderà in campo dal 1?. Foto: Sito Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

