Isole europee minacciate dal cambiamento climatico | i ricercatori creano modelli di previsione

(Di martedì 6 aprile 2021) BOLOGNA – Da Cipro alle Azzorre, passando per Sicilia e Sardegna. Le isole europee sono minacciate dal cambiamento climatico, non solo per gli impatti a livello ambientale e naturalistico, ma anche per le possibili conseguenze sociali ed economiche. Per questo un gruppo di ricercatori di otto Paesi europei, tra cui gli scienziati dell’Alma Mater di Bologna, hanno dato vita al al progetto ‘Soclimpact’, finanziato dalla Ue nell’ambito del programma Horizon 2020. Lo studio, che ha coinvolto 24 enti tra istituti di ricerca, università e società private, si è concluso da poco dopo 40 mesi di lavoro.