In manette le modelle che si sono mostrate senza vestiti sul balcone (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo aver posato nude su un balcone di un hotel di Dubai per una campagna pubblicitaria, sono state identificate le 11 modelle arrestate. Dubai, identificate le 11 modelle arrestate per aver posato nude su un balcone su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo aver posato nude su undi un hotel di Dubai per una campagna pubblicitaria,state identificate le 11arrestate. Dubai, identificate le 11arrestate per aver posato nude su unsu Notizie.it.

Advertising

Zombi04516433 : RT @ROMINA70672119: #Dubai dove è proibito bere alcol e baciarsi in pubblico Sabato in pieno giorno #modelle completamente nude,viste sul… - SalvatoreSamp : RT @tempoweb: Tutte nude sul balcone, il video proibito a #Dubai: scattano le manette GUARDA #5aprile #modelle - TonusAldo : RT @ROMINA70672119: #Dubai dove è proibito bere alcol e baciarsi in pubblico Sabato in pieno giorno #modelle completamente nude,viste sul… - medicojunghiano : RT @tempoweb: Tutte nude sul balcone, il video proibito a #Dubai: scattano le manette GUARDA #5aprile #modelle - LifeJoining : RT @ROMINA70672119: #Dubai dove è proibito bere alcol e baciarsi in pubblico Sabato in pieno giorno #modelle completamente nude,viste sul… -