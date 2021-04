“Ilary Blasi ha sbagliato”. Isola dei Famosi, è successo in diretta ed è stato notato: “Ha fatto una cavolata” (Di martedì 6 aprile 2021) Continua a fare discutere l’eliminazione di Akash Kumar dall’Isola dei Famosi e la sua successiva litigata con Ilary Blasi. A dire la sua questa volta è Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000, che ha commentato nelle sue pagelle il battibecco tra i due e non le ha mandate a dire né alla conduttrice né all’ex concorrente. Per capire come sono andate le cose bisogna fare un passo indietro al momento dell’eliminazione di Akash Kumar. Il modello 30enne era finito in nomination con Angela Melillo ed è stato successivamente eliminato al televoto con un plebiscitario 76%. Come succede a tutti gli eliminati, anche a lui è stata offerta la seconda possibilità a Parasite Island che era abitata da Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. Appena li ha visti, Akash ha detto: “Sono stanco, voglio tornare a casa, non ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 aprile 2021) Continua a fare discutere l’eliminazione di Akash Kumar dall’deie la sua successiva litigata con. A dire la sua questa volta è Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000, che ha commentato nelle sue pagelle il battibecco tra i due e non le ha mandate a dire né alla conduttrice né all’ex concorrente. Per capire come sono andate le cose bisogna fare un passo indietro al momento dell’eliminazione di Akash Kumar. Il modello 30enne era finito in nomination con Angela Melillo ed èsuccessivamente eliminato al televoto con un plebiscitario 76%. Come succede a tutti gli eliminati, anche a lui è stata offerta la seconda possibilità a Parasite Island che era abitata da Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. Appena li ha visti, Akash ha detto: “Sono stanco, voglio tornare a casa, non ...

