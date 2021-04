Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole | anticipazioni oggi 6 aprile

Leggi su solodonna

(Di martedì 6 aprile 2021) Ile Unaldella puntata di, 62021. Salvatore concede il prestito a Giuseppe. Gabriella non ha deciso se consegnare a suo marito la lettera di Bergamini. Adelaide ha scatenato la sua ira contro Fiorenza. Alberto vuole la sua vendetta contro Patrizio. Roberto Ferri è sotto pressione per la situazione ai Cantieri e per le condizioni di Filippo. Il Articolo completo: dal blog SoloDonna