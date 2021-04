Guardiola: “Andremo a Dortmund per vincere, oggi siamo cresciuti nel secondo tempo” (Di martedì 6 aprile 2021) Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato così dopo il successo sul Borussia ai microfoni di BT Sport: “Andremo a Dortmund per vincere la partita. Nel primo tempo non abbiamo gestito la palla in maniera intelligente, ma nella ripresa siamo migliorati e abbiamo avuto due o tre occasioni nitide dopo l’uno a zero. Il Dortmund è una presenza fissa in Champions. Hanno giocato questa competizione per molte stagioni e sanno cosa fare. Nel match di ritorno cercheremo di segnare”. Foto: Twitter Man City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 aprile 2021) Il tecnico del Manchester City, Pep, ha parlato così dopo il successo sul Borussia ai microfoni di BT Sport: “perla partita. Nel primonon abbiamo gestito la palla in maniera intelligente, ma nella ripresamigliorati e abbiamo avuto due o tre occasioni nitide dopo l’uno a zero. Ilè una presenza fissa in Champions. Hanno giocato questa competizione per molte stagioni e sanno cosa fare. Nel match di ritorno cercheremo di segnare”. Foto: Twitter Man City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

