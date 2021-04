Grave incidente con auto della Polizia a San Basilio Roma

(Di martedì 6 aprile 2021)è avvenuto questa mattina alle 8 tra una voltee un Ford focus nel quartiere di Sanper cause ancora da accertare una macchina guidata da una donna e un’si sono scontrate in via Fiuminata. La 55enne alla guidaFord Focus ha

Advertising

SardiniaPost : Incidente in moto sulla Sassari-Alghero. Grave centauro, ricoverato in ospedale - GiulioFichel : RT @Philo1936: Mega intervista a un Landino agguerrito e poi di fronte all'ennesimo incidente grave a #Ilva #Taranto pensi alla proclamazio… - irpiniatimes1 : Incidente di Pasquetta mentre prepara il barbecue: grave un uomo - suxzap : @SkySportMotoGP @sanchini_mauro @MotoGP se prendi l'immagine dall'alto si vede di quanto fuori è andato miller alme… - mocettast : RT @Philo1936: Mega intervista a un Landino agguerrito e poi di fronte all'ennesimo incidente grave a #Ilva #Taranto pensi alla proclamazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Grave incidente

Fanpage.it

Il MMAB ha realizzato la intervista a Francesco Sanna proprio per riportare all'attenzione del pubblico quella che è stato il piùdella marineria civile italiana dal dopoguerra ad ...Lacchiarella, 6 aprile 2021 -tra due auto, intorno alle ore 13.00 di oggi, lungo la S. P. 40, nel tratto adiacente al distributore Esso. Sul posto sono giunte tra ambulanze ed è atterrato l'elisoccorso; inoltre ...Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente che si è verificato sulla strada a 4 corsie 291 Sassari-Alghero, a cinque chilometri dall’ingresso di Sassari. Il centauro, un uomo di 50 ...Erano cinque i mezzi coinvolti in un tamponamento a catena dentro alla galleria di San Donato [Notizie in tempo reale su valdarnopost.it] ...