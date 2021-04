Giampiero Massolo: "Con la politica del possibile, l'Italia torna centrale in Libia" (Di martedì 6 aprile 2021) Una “politica del possibile” lungo tre priorità: riportare l’Italia e l’Ue in Libia, stabilizzare il Paese, rafforzare il processo politico. Solo su queste basi si potrà affrontare in modo concreto il tema dei diritti umani dei migranti. Così l’ambasciatore Giampiero Massolo, presidente di Fincantieri e dell’Istituto per gli Studi di politica Internazionale (ISPI), commenta con HuffPost la prima missione all’estero di Mario Draghi nei panni di presidente del Consiglio. La visita di Draghi a Tripoli – sottolinea Massolo - avviene in un momento importante, in cui si è formato il governo del primo ministro Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh, incaricato di portare la Libia alle elezioni di dicembre. “C’è una doppia esigenza: un’esigenza ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 aprile 2021) Una “del” lungo tre priorità: riportare l’e l’Ue in, stabilizzare il Paese, rafforzare il processo politico. Solo su queste basi si potrà affrontare in modo concreto il tema dei diritti umani dei migranti. Così l’ambasciatore, presidente di Fincantieri e dell’Istituto per gli Studi diInternazionale (ISPI), commenta con HuffPost la prima missione all’estero di Mario Draghi nei panni di presidente del Consiglio. La visita di Draghi a Tripoli – sottolinea- avviene in un momento importante, in cui si è formato il governo del primo ministro Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh, incaricato di portare laalle elezioni di dicembre. “C’è una doppia esigenza: un’esigenza ...

