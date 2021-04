Due poliziotti feriti alla testa durante la manifestazione dei ristoratori a Roma | VIDEO (Di martedì 6 aprile 2021) Le transenne buttate per terra, le urla, le bottiglie di vetro lanciate. Sta succedendo questo davanti a Montecitorio durante la protesta dei ristoratori organizzata in tutta Italia da alcune delle categorie che più stanno risentendo della crisi legata al covid. Tra questi, a Roma, sono arrivati anche alcuni fan di Gianluigi Paragone, di Sgarbi e di Casapound. Ciò che è certo è che lì son presenti molti dei ristoratori #ioapro, che stanno più agitandola piazza. Tanto che una di queste bottiglie di vetro lanciata da loro verso le forze dell’ordine ha colpito in pieno la testa di un poliziotto, che era senza casco (perché lì in borghese) ed è rimasto ferito. La scena si vede nella diretta di Tagadà, la striscia quotidiana di La 7. Ma il poliziotto ferito alla ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Le transenne buttate per terra, le urla, le bottiglie di vetro lanciate. Sta succedendo questo davanti a Montecitoriola prodeiorganizzata in tutta Italia da alcune delle categorie che più stanno risentendo della crisi legata al covid. Tra questi, a, sono arrivati anche alcuni fan di Gianluigi Paragone, di Sgarbi e di Casapound. Ciò che è certo è che lì son presenti molti dei#ioapro, che stanno più agitandola piazza. Tanto che una di queste bottiglie di vetro lanciata da loro verso le forze dell’ordine ha colpito in pieno ladi un poliziotto, che era senza casco (perché lì in borghese) ed è rimasto ferito. La scena si vede nella diretta di Tagadà, la striscia quotidiana di La 7. Ma il poliziotto ferito...

