Due minori feriti alle gambe da colpi d’arma da fuoco a Napoli

(Di martedì 6 aprile 2021) NAPOLI – Questa notte, intorno all’una, i carabinieri della compagnia Napoli Stella sono stati allertati da personale medico del Vecchio Pellegrini, dove poco prima erano arrivati due minori di 14 e 15 anni, feriti alle gambe da colpi di arma da fuoco. Le ferite sono state ritenute guaribili in 15 e 12 giorni. Ai carabinieri hanno raccontato di essere stati vittime di un tentativo di rapina in zona Vergini, nel rione Sanità. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’evento

Questa notte, intorno all'una, i carabinieri della compagnia Napoli Stella sono stati allertati da personale medico del Vecchio Pellegrini, dove poco prima erano arrivati di 14 e 15 anni, feriti alle gambe da colpi di arma da fuoco. Le ferite sono state ritenute guaribili in 15 e 12 giorni. Ai Carabinieri hanno raccontato di essere stati vittime di un ...