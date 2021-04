Covid Valle D’Aosta, oggi 34 contagi e un morto: bollettino 6 aprile (Di martedì 6 aprile 2021) Sono 34 i nuovi contagi da coronavirus in Valle D’Aosta, secondo la tabella del bollettino di oggi, 6 aprile. Registrato inoltre un morto. Con i nuovi contagi da Covid 19, il totale complessivo di persone positive al virus da inizio epidemia sale a 9.755. I positivi attuali sono 1.197, + 24 rispetto a ieri, di cui 55 ricoverati in ospedale, 15 in terapia intensiva, e 1.127 in isolamento domiciliare, secondo i dati contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I guariti sono saliti a 8.129 (+ 9 rispetto a ieri) e i tamponi fino ad oggi effettuati sono 99.381 (+234 di cui 16.615 processati con test antigienico rapido). Le persone decedute in Valle ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 aprile 2021) Sono 34 i nuovida coronavirus in, secondo la tabella deldi, 6. Registrato inoltre un. Con i nuovida19, il totale complessivo di persone positive al virus da inizio epidemia sale a 9.755. I positivi attuali sono 1.197, + 24 rispetto a ieri, di cui 55 ricoverati in ospedale, 15 in terapia intensiva, e 1.127 in isolamento domiciliare, secondo i dati contenuti neldi aggiornamento sanitario della Regione. I guariti sono saliti a 8.129 (+ 9 rispetto a ieri) e i tamponi fino adeffettuati sono 99.381 (+234 di cui 16.615 processati con test antigienico rapido). Le persone decedute in...

