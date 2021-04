Covid, Renzi: Agnese e il figlio positivi a casa. Matteo sta in albergo e poi incontra Letta (Di martedì 6 aprile 2021) La famiglia è positiva ma Renzi, prima d'incontrare Letta, ha fatto il tampone, negativo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 6 aprile 2021) La famiglia è positiva ma, prima d're, ha fatto il tampone, negativo L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

La7tv : #lariachetira Covid, Matteo #Renzi: 'Mio figlio ha preso il covid, poi lo ha preso mia moglie #Agnese. Si è vaccina… - ilriformista : Sui suoi viaggi in Arabia Saudita e Bahrein: 'Sono a mie spese, la mia dichiarazione dei redditi versa più di quant… - Titticri1984 : RT @borghi_claudio: Ohhh Renzi in diretta a #ariachetira ci sta dicendo che sua moglie era vaccinata e ha preso lo stesso il covid. Due gio… - PinkFreud009 : RT @Martinetus: La moglie di Renzi, docente, è positiva al Covid 19 dopo la vaccinazione con Astrazeneca. Il marito: 'Comunque vaccinatevi'… - SilviaTeresa14 : RT @borghi_claudio: Ovviamente a uso dei travisatori in servizio permanente effettivo NON sono contento del fatto che la moglie di Renzi ab… -