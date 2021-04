Covid, Palermo zona rossa. Il presidente della Sicilia ha firmato ordinanza in vigore fino al 14 aprile (Di martedì 6 aprile 2021) Il presidente della Regione Siciliana ha dichiarato Palermo zona rossa. L’ordinanza sarà in vigore parte dalla mezzanotte di oggi e durerà fino al 14 aprile compreso. Nel provvedimento, firmato dal presidente Nello Musumeci, “trovano applicazione nel comune di Palermo le disposizioni nazionali per le zone rosse”. Anche alle scuole si applicheranno le disposizioni nazionali quindi, l‘attività scolastica e didattica sarà in presenza solo fino alla prima media compresa. Per tutte le altre attività scolastiche è prevista la Dad. “Le misure – dice la Regione – sono state adottate a seguito della richiesta del sindaco di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) IlRegionena ha dichiarato. L’sarà inparte dalla mezzanotte di oggi e dureràal 14compreso. Nel provvedimento,dalNello Musumeci, “trovano applicazione nel comune dile disposizioni nazionali per le zone rosse”. Anche alle scuole si applicheranno le disposizioni nazionali quindi, l‘attività scolastica e didattica sarà in presenza soloalla prima media compresa. Per tutte le altre attività scolastiche è prevista la Dad. “Le misure – dice la Regione – sono state adottate a seguitorichiesta del sindaco di ...

