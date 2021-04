Covid: Mattarella lascia Spallanzani dopo seconda dose vaccino (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lasciato l’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani dopo essersi sottoposto al richiamo del vaccino anti-Covid. Al Capo dello Stato il 9 marzo scorso era stata somministrata la prima dose di Moderna, che ne prevede una seconda a 28 giorni di distanza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio, hato l’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaroessersi sottoposto al richiamo delanti-. Al Capo dello Stato il 9 marzo scorso era stata somministrata la primadi Moderna, che ne prevede unaa 28 giorni di distanza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

