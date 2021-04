Covid: De Poli, 'scostamento bilancio per Decreto Sostegni bis' (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 mapr. (Adnkronos) - "In un anno, da marzo 2020 a marzo 2021, le attività sono rimaste chiuse in media per 119 giorni. Secondo Confesercenti, la pandemia ha causato un crollo di almeno 183 miliardi di fatturato a livello nazionale e, nel 2021, 450.000 imprese rischiano la chiusura. Solo a Padova e provincia, ad esempio, finora hanno abbassato le saracinesche oltre 5000 imprese. L'imperativo è accompagnare il tessuto socio-economico verso l'uscita dalla crisi. Lavoreremo in Parlamento affinché il Dl Sostegni possa essere migliorato e, allo stesso tempo, chiediamo al Governo con urgenza di votare un nuovo scostamento di bilancio, necessario per mettere in atto altre misure in un Decreto Sostegni-bis". Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli. "La nostra battaglia -aggiunge- ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 mapr. (Adnkronos) - "In un anno, da marzo 2020 a marzo 2021, le attività sono rimaste chiuse in media per 119 giorni. Secondo Confesercenti, la pandemia ha causato un crollo di almeno 183 miliardi di fatturato a livello nazionale e, nel 2021, 450.000 imprese rischiano la chiusura. Solo a Padova e provincia, ad esempio, finora hanno abbassato le saracinesche oltre 5000 imprese. L'imperativo è accompagnare il tessuto socio-economico verso l'uscita dalla crisi. Lavoreremo in Parlamento affinché il Dlpossa essere migliorato e, allo stesso tempo, chiediamo al Governo con urgenza di votare un nuovodi, necessario per mettere in atto altre misure in un-bis". Lo afferma il senatore Udc Antonio De. "La nostra battaglia -aggiunge- ...

