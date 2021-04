Cosa ci fanno insieme Vasco Brondi ed Elio Germano? (Di martedì 6 aprile 2021) Elio Germano e Vasco Brondi. La coppia, che online ha destato un certo scalpore, non si è riunita in vista di un qualche film, una produzione cinematografica. Vasco Brondi, che il 7 maggio pubblicherà Paesaggio dopo la Battaglia, suo primo disco solista dopo l’addio a Le luci della centrale elettrica, ha voluto l’attore come protagonista di un proprio videoclip. «Quando ho scritto Chitarra Nera ho pensato subito a Elio Germano, ci siamo conosciuti una decina di anni fa per un progetto che poi non abbiamo ancora realizzato, ma ci siamo riconosciuti subito tra simili», ha spiegato il cantautore, che alle 21 di martedì 6 aprile ha rilasciato sul proprio sito, www.vascobrondi.it, il videoclip del brano. Leggi su vanityfair (Di martedì 6 aprile 2021) Elio Germano e Vasco Brondi. La coppia, che online ha destato un certo scalpore, non si è riunita in vista di un qualche film, una produzione cinematografica. Vasco Brondi, che il 7 maggio pubblicherà Paesaggio dopo la Battaglia, suo primo disco solista dopo l’addio a Le luci della centrale elettrica, ha voluto l’attore come protagonista di un proprio videoclip. «Quando ho scritto Chitarra Nera ho pensato subito a Elio Germano, ci siamo conosciuti una decina di anni fa per un progetto che poi non abbiamo ancora realizzato, ma ci siamo riconosciuti subito tra simili», ha spiegato il cantautore, che alle 21 di martedì 6 aprile ha rilasciato sul proprio sito, www.vascobrondi.it, il videoclip del brano.

