(Di martedì 6 aprile 2021) Al grido di 'lavoro, lavoro' un foto gruppo di commerciantisi è riunito in piazza Duca d'Aosta, davanti allaCentrale di Milan o, per chiedere di poter riaprire 'prima possibile ' ...

Advertising

leggoit : Milano, corteo spontaneo degli ambulanti: chiedono ristori e riaperture. Traffico in tilt in zona stazione -

Ultime Notizie dalla rete : Corteo spontaneo

leggo.it

Ilpoi si è spostato verso Corso Buenos Aires IL BLOCCO DELLA POLIZIA Ildi ambulanti che protestano a Milano contro le chiusure si è fermato a poche centinaia di metri da ...Per rendere pubblici i disagi e le difficoltà che si trovano a vivere in questo periodo di pandemia, centinaia di lavoratori si sono uniti aldi oggi, organizzato dal gruppo'...Il corteo spontaneo poi si è spostato verso Corso Buenos Aires IL BLOCCO DELLA POLIZIA Il corteo di ambulanti che protestano a Milano contro le chiusure si è fermato a poche centinaia di metri da ...Il corteo di ambulanti che protestano a Milano contro le chiusure si è fermato a poche centinaia di metri da piazza Duca d'Aosta dove era partito, all'angolo fra via Vitruvio e via Tadino davanti ad u ...