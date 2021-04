Controlli in B&B | un arresto per resistenza e oltraggio

(Di martedì 6 aprile 2021) Roma – Nel pomeriggio di ieri, dopo una segnalazione giunta al 112, di un possibile assembramento presso una struttura ricettiva in via Odone Belluzzi, gli agenti della Sezione Volanti e del commissariato Spinaceto hanno arrestato, pereda Pubblico Ufficiale, un romano 25enne. Nel corso del controllo presso il Bed end Breakfast i polizotti hanno trovato 4 persone intenti a festeggiare con musica ad alto volume. L’uomo, insofferente al controllo, ha poi reagito scagliandosi contro i poliziotti con calci e pugni. Il giovane, non senza sforzo, e’ stato bloccato e accompagnato negli uffici di polizia. Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma.

