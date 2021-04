Boyko Borissov di nuovo premier: attenzione ai bavagli (Di martedì 6 aprile 2021) La Bulgaria è andata al voto nel weekend pasquale e ha scelto con il 25,8 per cento dei voti il precedente premier Boyko Borissov. Chi è Boyko Borissov? Boyko Borissov è il leader del partito del partito cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (GERB). I bulgari lo hanno scelto per la terza volta non Leggi su periodicodaily (Di martedì 6 aprile 2021) La Bulgaria è andata al voto nel weekend pasquale e ha scelto con il 25,8 per cento dei voti il precedente. Chi èè il leader del partito del partito cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (GERB). I bulgari lo hanno scelto per la terza volta non

Advertising

il_piccolo : Il premier che sorride all’Unione europea ma poi in casa gestisce il potere in modo assoluto circondato dalle sue o… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Elezioni bulgare: calano i conservatori, emerge il partito dello showman Sla… - zazoomblog : Elezioni in Bulgaria il presidente uscente Boyko Borissov verso la vittoria - #Elezioni #Bulgaria #presidente - zazoomblog : Elezioni in Bulgaria il presidente uscente Boyko Borissov verso la vittoria - #Elezioni #Bulgaria #presidente… - news_mondo_h24 : Elezioni in Bulgaria, il presidente uscente Boyko Borissov verso la vittoria -