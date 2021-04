Bonus 2021 baby sitting e servizi per l’infanzia per DAD (Di martedì 6 aprile 2021) Bonus 2021 ai genitori per baby sitting e servizi per l’infanzia per DAD e quarantena Ai genitori di figli minori di 14 anni in didattica a distanza (DAD) o in quarantena il Decreto Legge n.30 del 13 marzo 2021 riserva il Bonus baby sitting e servizi per l’infanzia. Bonus baby sitter e servizi per l’infanzia L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Pin Inps semplificato 600 euro Decreto Cura Italia 18 2020 Domanda Bonus 600 euro partite iva autonomi iscritti alle casse Pagamento Bonus 600 euro ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 6 aprile 2021)ai genitori perperper DAD e quarantena Ai genitori di figli minori di 14 anni in didattica a distanza (DAD) o in quarantena il Decreto Legge n.30 del 13 marzoriserva ilpersitter eperL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Pin Inps semplificato 600 euro Decreto Cura Italia 18 2020 Domanda600 euro partite iva autonomi iscritti alle casse Pagamento600 euro ...

