Bollettino Coronavirus di Martedì 6 Aprile 2021, rapporto positivi/tamponi al 6,87% (Di martedì 6 aprile 2021) In data 6 Aprile l’incremento nazionale dei casi, con un calo dovuto alla festività di ieri, è +0,21% (ieri +0,29%) con 3.686.707 contagiati totali, 3.019.255 dimissioni/guarigioni (+21.733) e 111.747 deceduti (+421); 555.705 infezioni in corso (-14.391). Ricoverati con sintomi +552 (29.337); terapie intensive +6 (3.743) con 221 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 112.962 tamponi totali (ieri 102.795) di cui 70.614 molecolari (ieri 77.929) e 42.348 test rapidi (ieri 24.866) con 31.142 casi testati (ieri 37.472); 7.767 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 6,87% (ieri 10,38% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 24,94% (ieri 28,50% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lazio 1.120; Piemonte 852; Campania 846; ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 aprile 2021) In data 6l’incremento nazionale dei casi, con un calo dovuto alla festività di ieri, è +0,21% (ieri +0,29%) con 3.686.707 contagiati totali, 3.019.255 dimissioni/guarigioni (+21.733) e 111.747 deceduti (+421); 555.705 infezioni in corso (-14.391). Ricoverati con sintomi +552 (29.337); terapie intensive +6 (3.743) con 221 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 112.962totali (ieri 102.795) di cui 70.614 molecolari (ieri 77.929) e 42.348 test rapidi (ieri 24.866) con 31.142 casi testati (ieri 37.472); 7.767(target 4.311);totali 6,87% (ieri 10,38% – target 2%);/casi testati 24,94% (ieri 28,50% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lazio 1.120; Piemonte 852; Campania 846; ...

Advertising

Marilenapas : RT @RaiNews: I dati sul #coronavirus di oggi in Italia - puntomagazine : Pubblicato il nuovo bollettino dell’Unità di Crisi della Regione Campania sulla situazione attuale relativa alla di… - cronaca_news : Coronavirus, bollettino 6 aprile: 7.767 contagi, 421 i morti di oggi. Il tasso di positività torna al 6,9%… - Corriere : RT @paolacars: Zero casi e zero lutti in Molise. Aumentano le vittime: nel conteggio ci sono numerosi decessi pregressi, registrati in rita… - paolacars : Zero casi e zero lutti in Molise. Aumentano le vittime: nel conteggio ci sono numerosi decessi pregressi, registrat… -