Banche | Doris | “Nuova stagione di aggregazioni processo inevitabile”

(Di martedì 6 aprile 2021) Unadiper leè un “. Guardi all’auto. Agli inizi del 900 c’erano in Italia 300 fabbriche di automobili, di cui 70 a Torino. Oggi c’è Stellantis, un gigante oramai solo in parte italiano che deve giocarsela con gli altri colossi mondiali e guardarsi le spalle da innovatori come Tesla. Voglio dire che è tutto normale conseguenza del progresso e della globalizzazione”. Così Ennioin un’intervista al Messaggero. Quanto a Banca Mediolanum, “noi cresciamo con le nostre gambe. Ma siamo profondamente diversi, fin dall’origine. Nel 1997 ho fondato una banca senza sportelli, con pochi costi fissi e puntando sulla figura del consulente finanziario. All’epoca ci guardavano tutti come fossimo dei marziani, oggi sono in ...

Peruna nuova stagione di aggregazioni per leè un "processo inevitabile. Guardi all'auto. Agli inizi del 900 c'erano in Italia 300 fabbriche di automobili, di cui 70 a Torino. Oggi c'è ......le opportunità che si aprono affidandosi ai consigli di un consulente esperto' ha invece dichiarato al Giornale Massimo, ad di Banca Mediolanum. In questo contesto sono numerose leche ...E pesano tanto banche e assicurazioni. La Spagna ... C’è bisogno di una Borsa ampia, efficiente e che sia specchio della nostra economia”, esorta Doris. “I Piani individuali di risparmio devono ...Per Doris una nuova stagione di aggregazioni per le banche è un "processo inevitabile. Guardi all'auto. Agli inizi del 900 c'erano in Italia 300 fabbriche di automobili, di cui 70 a Torino. Oggi c'è ...