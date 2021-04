AstraZeneca ancora sotto esame

(Di martedì 6 aprile 2021) L'Ema dovrà pronunciarsi in settimana sui nuovi allarmi in seguito ai rarissimi casi di trombosi venose cerebrali che si sono verificate in concomitanza con la somministrazione, in personei 60 .

...tra i casi di trombosi e il vaccino. Dove Cavalieri risponde: 'Secondo me ormai possiamo dirlo, è chiaro c'è una associazione con il vaccino. Cosa causi questa reazione, però,non ......capirlo'. Il dirigente dell'Ema ha spiegato, per esempio, che non si sa se l'insorgere di questi casi di trombosi cerebrali sia 'legato al vettore virale', presente nel vaccino, e ...Sono convinto che ancora non si sia imboccata la via della discesa nelle ... «Abbiamo superato il milioni di dosi inoculate. Adesso abbiamo di AstraZeneca 99.429 dosi (questa settimana non arriva ...L’Agenzia del farmaco europea si pronuncerà nei prossimi giorni, entro giovedì, sul vaccino AstraZeneca. Le nuove segnalazioni di possibili ...