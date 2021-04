Alcune regioni tornano arancione, non la Puglia che resta zona rossa rafforzata Terminato il periodo della maggiore restrizione (Di martedì 6 aprile 2021) Calabria, Campania,, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta rimangono oggi in zona rossa. Le altre tornano zona arancione. Per la Puglia è poi in vigore la zona rossa rafforzata. L'articolo Alcune regioni tornano arancione, non la Puglia che resta zona rossa rafforzata <small class="subtitle">Terminato il periodo della maggiore restrizione</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 6 aprile 2021) Calabria, Campania,, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte,, Toscana e Valle d’Aosta rimangono oggi in. Le altre. Per laè poi in vigore la. L'articolo, non lache il proviene da Noi Notizie..

Advertising

AzzolinaLucia : Molto, molto bene. Anche se con alcune settimane di ritardo si decide di riaprire e tenere aperte le scuole per i p… - NoiNotizie : Alcune regioni tornano oggi arancione, non la #Puglia che resta #zonarossa rafforzata - apavo75 : RT @AndreaSpanu6: Intanto fra Pasqua e Pasquetta alcune regioni hanno somministrato *qualche decina* di dosi, giusto per far capire che fre… - AndreaSpanu6 : Intanto fra Pasqua e Pasquetta alcune regioni hanno somministrato *qualche decina* di dosi, giusto per far capire c… - stanka67 : @MMmarco0 Gli errori sono stati sui banchi a rotelle, sull'aver lasciato i vaccini alle regioni, sulle primule, sul… -