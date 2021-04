A Telese Terme la cerimonia della Benedizione dello Spadino

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNella chiesa di Santo Stefano di, al termineVeglia Pasquale, si è tenuta ladel giovane Allievo Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri Gianclaudio Rubino, del 202° Corso “ONORE” dell’Accademia Militare di Modena. Lo, simbolo di appartenenza ad una scuola di formazione militare, rappresenta un importante passaggio di tradizioni che si tramandano di generazione in generazione tra i frequentatori dell’Accademia Militare. Il ritosi fa in tutte le chiese o parrocchie in cui ci sia un allievo cadetto ufficiale e, secondo l’antica tradizione, si dice ...