Zona rossa e arancione, regole: cosa può cambiare per bar e palestre (Di martedì 6 aprile 2021) (Adnkronos) - Ristoranti, bar, palestre. Dopo il 20 aprile le regole, per chi è chiuso o costretto a stretti vincoli in Zona rossa e Zona arancione, potrebbero cambiare parzialmente. "Riaprire è auspicabile ma le decisioni si prendono in base ai dati", ha detto prima di Pasqua il premier Mario Draghi. Il decreto in vigore da domani, oltre a riaprire ovunque la scuola fino alla prima media e a stabilire che fino al 30 aprile esisteranno solo Zona rossa e Zona arancione, prevede che ogni valutazione -e quindi un eventuale allentamento di divieti e restrizioni- sia legato all'andamento dei contagi e della campagna di vaccinazione. Le cose possono cambiare "in ragione dell'andamento ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) (Adnkronos) - Ristoranti, bar,. Dopo il 20 aprile le, per chi è chiuso o costretto a stretti vincoli in, potrebberoparzialmente. "Riaprire è auspicabile ma le decisioni si prendono in base ai dati", ha detto prima di Pasqua il premier Mario Draghi. Il decreto in vigore da domani, oltre a riaprire ovunque la scuola fino alla prima media e a stabilire che fino al 30 aprile esisteranno solo, prevede che ogni valutazione -e quindi un eventuale allentamento di divieti e restrizioni- sia legato all'andamento dei contagi e della campagna di vaccinazione. Le cose possono"in ragione dell'andamento ...

Advertising

LegaSalvini : Matteo Bassetti: 'La scelta di fare questa enorme zona rossa a Pasqua è ipocrita, sono molto critico su questa deci… - Corriere : Pasquetta in zona rossa: la diretta video da Milano, Ostia e Mondello - Radio1Rai : ??Sono 400 i migranti arrivati nelle ultime ore a #Lampedusa. L'isola è zona rossa per il #COVID19. In tutto ora gli… - VanessaPeragine : Comunque se le vostre grigliate di oggi in 20 persone le pagheremo in altre settimane di zona rossa mi arrabbio vi avviso - hihereischiara : Mettere le storie Instagram di te che esci durante la zona rossa non ti rende figo ma solo imbecille. Passo e chiudo. -