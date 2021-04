WTA Bogotà 2021: Giulia Gatto-Monticone troverà Astra Sharma nel tabellone principale (Di lunedì 5 aprile 2021) Dopo aver superato le qualificazioni del torneo WTA 250 di Bogotà, per Giulia Gatto-Monticone si apre un orizzonte possibile nel tabellone principale del torneo colombiano, il primo della stagione sulla terra rossa e l’ultimo in Sudamerica per quel che concerne quanto noto fino ad ora del calendario WTA. L’azzurra, infatti, dovrà vedersela con l’australiana Astra Sharma, che ha battuto nei due precedenti giocati nel 2020, uno ad Acapulco in tre set e l’altro a Monterrey in due. Il lato di tabellone è quello nel quale, al secondo turno, ci sarebbe una tra la slovena Tamara Zidansek e la russa Anna Kalinskaya. La torinese si era già qualificata in un torneo del circuito maggiore in stagione, e precisamente a Lione, dove si era poi arresa ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) Dopo aver superato le qualificazioni del torneo WTA 250 di, persi apre un orizzonte possibile neldel torneo colombiano, il primo della stagione sulla terra rossa e l’ultimo in Sudamerica per quel che concerne quanto noto fino ad ora del calendario WTA. L’azzurra, infatti, dovrà vedersela con l’australiana, che ha battuto nei due precedenti giocati nel 2020, uno ad Acapulco in tre set e l’altro a Monterrey in due. Il lato diè quello nel quale, al secondo turno, ci sarebbe una tra la slovena Tamara Zidansek e la russa Anna Kalinskaya. La torinese si era già qualificata in un torneo del circuito maggiore in stagione, e precisamente a Lione, dove si era poi arresa ...

