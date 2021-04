Voto ai 16 anni? Parlano i protagonisti: “Serve preparazione, senza strumenti non si suona”. “Incompetenti? Anche certi adulti. Noi abbiamo un occhio diverso sui problemi” (Di lunedì 5 aprile 2021) Il diritto di Voto dovrebbe essere esteso ai 16enni? Il neo segretario del Partito democratico Enrico Letta, poco dopo l’elezione, ha ritirato fuori la proposta. Tra i primi a parlarne in Italia è stato Beppe Grillo: lo ha detto nel 2016 e nel 2019 ha rilanciato con l’idea di abbassarla ancora arrivando addirittura a ipotizzare di aprire a chi ha solo 14 anni. A settembre 2019, di fronte alle manifestazioni di piazza dei Fridays for Future, proprio Letta aveva ritirato fuori la proposta, ricevendo l’appoggio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Poi però, spenti i riflettori sulle manifestazioni e con l’Italia travolta dall’emergenza sanitaria, Anche l’idea è stata accantonata. La politica periodicamente ne torna a parlare, ma i diretti interessati cosa ne pensano? Per questo abbiamo chiesto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Il diritto didovrebbe essere esteso ai 16enni? Il neo segretario del Partito democratico Enrico Letta, poco dopo l’elezione, ha ritirato fuori la proposta. Tra i primi a parlarne in Italia è stato Beppe Grillo: lo ha detto nel 2016 e nel 2019 ha rilanciato con l’idea di abbassarla ancora arrivando addirittura a ipotizzare di aprire a chi ha solo 14. A settembre 2019, di fronte alle manifestazioni di piazza dei Fridays for Future, proprio Letta aveva ritirato fuori la proposta, ricevendo l’appoggio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Poi però, spenti i riflettori sulle manifestazioni e con l’Italia travolta dall’emergenza sanitaria,l’idea è stata accantonata. La politica periodicamente ne torna a parlare, ma i diretti interessati cosa ne pensano? Per questochiesto ...

Advertising

fattoquotidiano : Voto ai 16 anni? Parlano i protagonisti: “Serve preparazione, senza strumenti non si suona”. “Incompetenti? Anche c… - MICHELE11495652 : @uzupetru Ma che droghe usi? Per il momento Conte non ha preso nemmeno un voto! Ci rivediamo fra due anni! - Marina48118673 : RT @BufaloEma: @borghi_claudio Mattarella nel giro di 2 anni e mezzo: - non ha nominato Savona al mef - nn ci ha fatto votare ad agosto 201… - frank9you : @borghi_claudio @E_Sylveon India,le elezioni locali di 1 solo Stato dell'Unione coinvolgono decine di milioni di el… - Antonius11 : @truevis32449671 @HuffPostItalia Minkia veramente! È da almeno 30 anni che i governi vanno a mign***e sperperando… -