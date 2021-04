Una Vita, anticipazioni 6 aprile: una notizia sconvolgente (Di lunedì 5 aprile 2021) Ad Una Vita terranno banco ancora i pettegolezzi su Jacinto e Arantxa, come rivelano le anticipazioni inerenti l'episodio di martedì 6 aprile. La domestica, infatti, ha accettato il corteggiamento del guardiano, ma entrambi stanno cercando di tenere segreta la loro vicinanza. Tuttavia, Jacinto solleciterà Cesáreo e la basca affinché gli rivelino di avere una relazione. L'ingerenza dell'uomo darà profondamente fastidio ai due. Nel frattempo, Úrsula giocherà le sue carte e avvicinerà Santiago al quale spiegherà di sapere tutta la verità sul suo arrivo ad Acacias poco prima che Felipe e Marcia convolassero a nozze. La Dicenta dirà al Becerra che è consapevole del fatto che sia stata Genoveva a portarlo ad Acacias attraverso la mediazione di Andrade e gli proporrà di allearsi insieme contro la Salmeron. Una Vita, ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 5 aprile 2021) Ad Unaterranno banco ancora i pettegolezzi su Jacinto e Arantxa, come rivelano leinerenti l'episodio di martedì 6. La domestica, infatti, ha accettato il corteggiamento del guardiano, ma entrambi stanno cercando di tenere segreta la loro vicinanza. Tuttavia, Jacinto solleciterà Cesáreo e la basca affinché gli rivelino di avere una relazione. L'ingerenza dell'uomo darà profondamente fastidio ai due. Nel frattempo, Úrsula giocherà le sue carte e avvicinerà Santiago al quale spiegherà di sapere tutta la verità sul suo arrivo ad Acacias poco prima che Felipe e Marcia convolassero a nozze. La Dicenta dirà al Becerra che è consapevole del fatto che sia stata Genoveva a portarlo ad Acacias attraverso la mediazione di Andrade e gli proporrà di allearsi insieme contro la Salmeron. Una, ...

