Ultime Notizie Roma del 05-04-2021 ore 17:10 (Di lunedì 5 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Stattene informazione in russo e Pasquetta blindata controlli a tappeto per evitare le tradizionali gite fuori porta intensificate le verifiche in ville Giardini sulle spiagge Ma tu gli hai Caselle sulle direttrici di uscita è rientrata delle località solitamente più gettonate Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza proroga la stretta sui viaggi all’estero fino al 30 Aprile estese anche prima alla fine del mese le limitazioni per tutti coloro che hanno transitato in paesi esteri nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia da domani tornano i colori Abruzzo Basilicata Lazio Liguria Marche Molise Sardegna Sicilia Umbria Veneto provincia autonoma di Bolzano e Trento passano in arancione per il premier israeliano Netanyahu è stato in tribunale questa mattina a Gerusalemme per ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Stattene informazione in russo e Pasquetta blindata controlli a tappeto per evitare le tradizionali gite fuori porta intensificate le verifiche in ville Giardini sulle spiagge Ma tu gli hai Caselle sulle direttrici di uscita è rientrata delle località solitamente più gettonate Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza proroga la stretta sui viaggi all’estero fino al 30 Aprile estese anche prima alla fine del mese le limitazioni per tutti coloro che hanno transitato in paesi esteri nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia da domani tornano i colori Abruzzo Basilicata Lazio Liguria Marche Molise Sardegna Sicilia Umbria Veneto provincia autonoma di Bolzano e Trento passano in arancione per il premier israeliano Netanyahu è stato in tribunale questa mattina a Gerusalemme per ...

