Turchia | Erdo?an fa arrestare dieci ex ammiragli della Marina di Ankara | “Attentato all’ordine costituzionale | alludono al golpe”

(Di lunedì 5 aprile 2021) Continuano le purghe del presidente turco Recep Tayyip Erdo?an nei confronti di chi è considerato tra gli ideatori o sostenitori del tentatodel 2016. Questa volta nel mirino del Sultano non sono finiti, però, membri dell’opposizione, giornalisti o professori universitari, maexdi, accusati di “”, mentre altri quattro sono stati obbligati a presentarsi in questura entro 72 ore, ma non detenuti vista la loro età avanzata. I militari laici kemalisti sono colpevoli di aver diffuso nel fine settimana una dichiarazione pubblica, firmata da 104in pensione, per denunciare i rischi di un eventuale ritiro dalla Convenzione di Montreux ...

"Ogni attacco contro la democrazia in Turchia è stato preceduto da dichiarazioni del genere" e queste affermazioni sono delle "allusioni a un colpo di stato". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Cristoforo Spinella per l'ANSA Riesplode in Turchia lo scontro tra Recep Tayyip Erdogan e i militari laici kemalisti, accusati dal presidente di aver tentato di ispirare un "golpe politico".