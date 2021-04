Tennis: Roland Garros 2021, non si esclude il rinvio tra le opzioni (Di lunedì 5 aprile 2021) Il Roland Garros 2021 a rischio rinvio? Una possibilità. Questo è ciò che traspare da quanto emerso in un’intervista radiofonica a Roxana Maracineanu, ex nuotatrice di alto livello (un oro mondiale e un argento olimpico) che ora è titolare del Ministero dello Sport in Francia, rilasciata a France Info. Si sottolinea, in particolare, del fatto che “stiamo discutendo con la FFT (Federazione francese, N.d.R.)per capire se bisognerà cambiare la data in concomitanza con una possibile ripartenza di tutti gli sport e dei grandi eventi“. Nei giorni precedenti, anche il nuovo Presidente della FFT, Gilles Moretton, che ha spodestato il controverso (eufemismo) Bernard Giudicelli, si era espresso sulla questione, ma non era stato tanto netto. Il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha recentemente posto a metà ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) Ila rischio? Una possibilità. Questo è ciò che traspare da quanto emerso in un’intervista radiofonica a Roxana Maracineanu, ex nuotatrice di alto livello (un oro mondiale e un argento olimpico) che ora è titolare del Ministero dello Sport in Francia, rilasciata a France Info. Si sottolinea, in particolare, del fatto che “stiamo discutendo con la FFT (Federazione francese, N.d.R.)per capire se bisognerà cambiare la data in concomitanza con una possibile ripartenza di tutti gli sport e dei grandi eventi“. Nei giorni precedenti, anche il nuovo Presidente della FFT, Gilles Moretton, che ha spodestato il controverso (eufemismo) Bernard Giudicelli, si era espresso sulla questione, ma non era stato tanto netto. Il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha recentemente posto a metà ...

