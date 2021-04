Tennis, fine dell’incubo per Suarez Navarro: ha sconfitto il tumore ed è pronta a tornare in campo (Di lunedì 5 aprile 2021) Nel giorno di Pasquetta arriva una splendida notizia per il Tennis mondiale e non solo. La spagnola Carla Suarez Navarro è finalmente guarita dal linfoma di Hodgkin ed è pronta a tornare a calcare i campi, per riprendere in mano la propria carriera e, soprattutto, la propria vita. Suarez Navarro, attraverso i propri profili social, ha annunciato l’imminente ritorno all’attività agonistica pubblicando alcuni scatti dei suoi allenamenti: “Sono felicissima di allenarmi di nuovo! Vi ringrazio per tutto l’amore che mi avete inviato”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 aprile 2021) Nel giorno di Pasquetta arriva una splendida notizia per ilmondiale e non solo. La spagnola Carlaè finalmente guarita dal linfoma di Hodgkin ed èa calcare i campi, per riprendere in mano la propria carriera e, soprattutto, la propria vita., attraverso i propri profili social, ha annunciato l’imminente ritorno all’attività agonistica pubblicando alcuni scatti dei suoi allenamenti: “Sono felicissima di allenarmi di nuovo! Vi ringrazio per tutto l’amore che mi avete inviato”. SportFace.

