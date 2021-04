Sicilia | ' tradito' dal pranzo di Pasqua | fermato boss

Advertising

Agenzia_Ansa : Il pranzo di Pasqua con la famiglia è stato fatale a Giuseppe Calvaruso, ritenuto capo del mandamento mafioso paler… - MediasetTgcom24 : Mafia, Palermo: 'tradito' dal pranzo di Pasqua, fermato il boss Giuseppe Calvaruso #mafia - SaCe86 : 'Tradito' dal pranzo di Pasqua Capo clan fermato a Palermo - ladyrosmarino : RT @Agenzia_Ansa: Il pranzo di Pasqua con la famiglia è stato fatale a Giuseppe Calvaruso, ritenuto capo del mandamento mafioso palermitano… - gabrielesiani : RT @Agenzia_Ansa: Il pranzo di Pasqua con la famiglia è stato fatale a Giuseppe Calvaruso, ritenuto capo del mandamento mafioso palermitano… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia tradito

Agenzia ANSA

... Calvaruso tentava di intessere dei rapporti di natura economica con un cittadino singaporiano, interessato a investire ingenti capitali nel settore edile e turistico - alberghiero in', ...... Calvaruso tentava di intessere dei rapporti di natura economica con un cittadino singaporiano, interessato a investire ingenti capitali nel settore edile e turistico - alberghiero in", ...Gestiva affari da Singapore al Brasile 04:31Sicilia: Radiosondaggio Trapani Birgi di lunedì 05 aprile 2021 ore 00:00 20:33Temperature previste per lunedì 05 aprile 2021 in Sicilia 18:55Covid, in ...Gestiva affari da Singapore al Brasile 04:31Sicilia: Radiosondaggio Trapani Birgi di lunedì 05 aprile 2021 ore 00:00 20:33Temperature previste per lunedì 05 aprile 2021 in Sicilia 18:55Covid, in ...