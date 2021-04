Serie B, flop Monza: terzo posto a rischio per Brocchi (Di lunedì 5 aprile 2021) La Serie B è scesa in campo per la 32a giornata. Secondo pareggio consecutivo del Monza: l’1-1 col Pescara può costare il terzo posto Secondo pareggio consecutivo per il Monza, che in occasione della 32a giornata di Serie B ha ottenuto solamente un punto contro il Pescara, penultimo in classifica. Ora il terzo posto è a rischio per la squadra di Brocchi, che potrebbe essere superata in giornata da Salernitana e Venezia. L’Empoli resta in vetta a quota 59 punti (con due partite in meno rispetto agli avversari), segue il Lecce a 58 con ben sei lunghezze di vantaggio sulla zona playoff. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 aprile 2021) LaB è scesa in campo per la 32a giornata. Secondo pareggio consecutivo del: l’1-1 col Pescara può costare ilSecondo pareggio consecutivo per il, che in occasione della 32a giornata diB ha ottenuto solamente un punto contro il Pescara, penultimo in classifica. Ora ilè aper la squadra di, che potrebbe essere superata in giornata da Salernitana e Venezia. L’Empoli resta in vetta a quota 59 punti (con due partite in meno rispetto agli avversari), segue il Lecce a 58 con ben sei lunghezze di vantaggio sulla zona playoff. Leggi su Calcionews24.com

