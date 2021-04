Razzismo Cadice-Valencia | Diakhaby | “Cala mi ha detto negro di m***a”

(Di lunedì 5 aprile 2021) "Sconfitta di tutti, non sei solo". Dopo il terremoto avvenuto nella serata di ieri per l'episodio razzista denunciato da, in occasione della sfida, anche il quotidiano spagnolo Marca ha voluto porre l'attenzione sulla vicenda titolando con una frase che lascia ben poco spazio a fraintendimenti l'articolo che racconta l'accaduto."Mi ha chiamatodi", il virgolettato del difensore francese citato dal giornale spagnolo già in prima pagina. I pipistrelli hanno abbandonato il campo, salvo poi rientrare senza il loro centrale e portare a termine l'incontro, perso 2-1. Nella serata di ieri è arrivato anche il comunicato delche ha condannato l'episodio."Il Cádiz Football Club, visti gli eventi accaduti nella partita contro il ...

Ennesimo episodio dinel calcio . Il fatto è avvenuto ieri sera in campo durante la partita trae Valencia , valida per la giornata della Liga . Al 31° minuto del primo tempo, in particolare, mentre le ...VALENCIA (SPAGNA) - Dopo il clamoroso episodio diai danni del difensore francese Mouctar Diakhaby durante il match contro il, il Valencia si schiera al fianco del proprio giocatore e sui social pubblica una foto dell'intero gruppo ...Bruttissimo episodio oggi durante la partita fra Cadice e Valencia, valida per la giornata della Liga. Al 31' del primo tempo, sull'1-1, il difensore francese del Valencia Mouctar Diakhaby ha comincia ...Ennesimo episodio di razzismo nel calcio. Il fatto è avvenuto ieri sera in campo durante la partita tra Cadice e Valencia, valida per la giornata della Liga. Al 31° minuto del primo tempo, in ...