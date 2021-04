“Prigione n° 5” | la coraggiosa testimonianza dal carcere dell’attivista curda Zehra Do?an

(Di lunedì 5 aprile 2021)Dog?an e? un’artista, attivista e giornalista, condannata nel 2016 a tre anni di reclusione dalle autorita? turche per un disegno raffigurante la citta?di Nusaybin, situata al confine con la Siria, dopo il bombardamento dell’esercito turco. Le sue opere sono state esposte al Peace Forum di Basilea, al Drawing Center di New York, alla Tate Modern di Londra, al Museo di Santa Giulia di Brescia, al PAC di Milano, all’Ope?ra de Rennes e alla Biennale di Berlino. Nel 2020 ArtReview l’ha inserita tra i 100 artisti piu? influenti al mondo. Dai tre anni di prigionia è nato un progetto che finalmente vede la luce: “numero 5”, un libro che raccoglie i disegni realizzati nel periodo di detenzione a Dyarbakir, nella Turchia Orientale. Il diario daldell’artista è una ...

Zehra Dog?an e` un'artista, attivista e giornalista curda, condannata nel 2016 a tre anni di reclusione dalle autorita` turche per un disegno raffigurante la citta` curda di Nusaybin, situata al confi ...