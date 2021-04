Neymar e Psg più vicini, in Francia sicuri: firmato pre accordo fino al 2026 (Di lunedì 5 aprile 2021) Neymar vicino al rinnovo col Psg fino al 2026. Ne sono certi in Francia dove da tempo si discute di quello che sarà il futuro di uno dei due principali assi del club francese. Secondo quanto si apprende da Telefoot, la dirigenza parigina e O'Ney avrebbero fatto passi in avanti per proseguire nel loro "matrimonio".Neymar al Psg fino al 2026caption id="attachment 1071327" align="alignnone" width="1024" Neymar (getty images)/captionIn attesa di annunci ufficiali che, difficilmente, arriveranno in queste ore, in Francia sono comunque estremamente fiduciosi sul rinnovo di contratto di Neymar col Psg. Anzi, stando a Telefoot, le parti avrebbero già trovato un pre accordo prima della firma. L’ex Barcellona ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 5 aprile 2021)vicino al rinnovo col Psgal. Ne sono certi indove da tempo si discute di quello che sarà il futuro di uno dei due principali assi del club francese. Secondo quanto si apprende da Telefoot, la dirigenza parigina e O'Ney avrebbero fatto passi in avanti per proseguire nel loro "matrimonio".al Psgalcaption id="attachment 1071327" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionIn attesa di annunci ufficiali che, difficilmente, arriveranno in queste ore, insono comunque estremamente fiduciosi sul rinnovo di contratto dicol Psg. Anzi, stando a Telefoot, le parti avrebbero già trovato un preprima della firma. L’ex Barcellona ...

