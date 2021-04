Manchester City | Guardiola | “Uefa e Fifa hanno ucciso i miei calciatori”

(Di lunedì 5 aprile 2021) Lo aveva detto in passato e torna a ripeterlo anche adesso. Pepnon ci sta e continua la sua campagna contro il calendario degli impegni deciso da. Come riporta Goal, il manager delha parlato dello stato d'animo e di quello fisico della propria squadra senza usare mezzi termini per spiegare la difficile annata che i suoi, ma anche tutti gli altri, stanno affrontando a causa dei tanti impegni.: ""caption id="attachment 1104725" align="alignnone" width="751", getty images/caption"I giocatori sono esseri umani, non sono macchine", ha detto...

Una partenza che alla fine non si è concretizzata e vedevae PSG sullo sfondo, pronte a beneficiare delle straordinarie qualità fisiche e tecniche da parte della Pulce. Per diversi ...Si gioca alofl'andata nella giornata di martedì, il tecnico spagnolo dovrebbe confermare il 4 - 2 - 3 - 1 con Walker, Dias, Laporte e Zinchenko in difesa, mediana di qualità con ...E il club è avvisato anche perché sono tutti pazzi per il difensore della Nazionale valorizzato da Antonio Conte: “Pep Guardiola lo segue e lo ha aggiunto in lista per il suo Manchester City, l’Inter ...Se però a farlo è il Manchester City di Guardiola la cosa non deve stupire più di tanto, perché lo spagnolo, inventore del tiki-taka, è da sempre attento a ogni dettaglio, studia e lavora 24 ore al ...