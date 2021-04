Lucifer: come sarà la sesta stagione? (Di lunedì 5 aprile 2021) Mentre i fan ancora si stanno godendo la quinta stagione, ci si chiede come sarà la sesta stagione di Lucifer e, soprattutto quanto durerà. Infatti, la serie Lucifer non è mai stata lineare per numero di puntate e, questo, ha sempre instaurato un dubbio nei seguaci del contorto personaggio del diavolo. La sesta stagione di Lucifer sarà l’ultima? Pare proprio che da quanto detto ultimamente, la serie Lucifer, abbia raggiunto il capolinea. L’emblematico personaggio del diavolo, sempre vestito di gran classe che aiuta la polizia nello svolgimento delle indagini, avrà presto la propria fine. È chiaro che se si dovessero interpellare tutti i seguaci della serie, nessuno di loro ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 5 aprile 2021) Mentre i fan ancora si stanno godendo la quinta, ci si chiedeladie, soprattutto quanto durerà. Infatti, la serienon è mai stata lineare per numero di puntate e, questo, ha sempre instaurato un dubbio nei seguaci del contorto personaggio del diavolo. Ladil’ultima? Pare proprio che da quanto detto ultimamente, la serie, abbia raggiunto il capolinea. L’emblematico personaggio del diavolo, sempre vestito di gran classe che aiuta la polizia nello svolgimento delle indagini, avrà presto la propria fine. È chiaro che se si dovessero interpellare tutti i seguaci della serie, nessuno di loro ...

