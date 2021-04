Lite a Domenica Live tra Bassetti e Brosio | interviene Barbara D’Urso Video

(Di lunedì 5 aprile 2021) Scontro atra Matteoe PaoloNon è la prima volta che Matteolitiga in tv: è accaduto la settimana scorsa anche con Simona Ventura a Cartabianca, adesso un altro scontro acon Paolo. Ieri durante il programmale condotto su Canale 5 da, si stava parlando di Covid, quando, che lo ha avuto mesi fa, ha chiesto la parola: “Devo dire una cosa importante che ho sperimentato nei reparti ospedalieri di prima linea, parlando coi medici. Ai primi sintomi è importante applicare subito il protocollo farmacologico”. Ma il giornalista è stato subito interrotto da, che infastidito ha ...

I primi ospiti di questa nuova versione diLive sono stati Matteo Bassetti e Paolo Brosio . ha commentato: " ancora la stessa storia ", riferendosi allaavvenuta tra lui e Simona ...Secondo quanto riferito dal canale di news locale CBS42, la polizia ha risposto a una sparatoriasera dopo aver ricevuto segnalazioni di unatra un gruppo di uomini che è sfociata in ...Non è la prima volta che Matteo Bassetti litiga in tv: è accaduto la settimana scorsa anche con Simona Ventura a Cartabianca, adesso un altro scontro a Domenica Live con Paolo Brosio. Ieri durante il ...