Kurt Cobain, 27 anni dopo: la leggenda del grunge vive ancora (Di lunedì 5 aprile 2021) Oggi, 5 aprile, il nostro ricordo non può che andare a Kurt Cobain, storico leader dei Nirvana. Il rocker è scomparso nel 1994, alla giovanissima età di 27 anni. Oggi di fatto ne avrebbe avuti il doppio, ovvero 54. Il suo talento precoce ed una condizione psicologica non invidiabile hanno purtroppo influito nel suo triste destino. L’artista si è infatti suicidato nella sua residenza di Seattle, dove conviveva assieme a sua moglie Curtney Love. Come detto, parliamo di uno dei personaggi più iconici della storia del rock, capace di divenire nel giro di pochissimo tempo uno degli idoli della cosiddetta “generazione X“. In effetti la carriera di Kurt Cobain è stata brevissima: nel 1987 ha fondato i Nirvana assieme al suo amico Krist Novoselic. I due hanno poi coinvolto il batterista Dave ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 5 aprile 2021) Oggi, 5 aprile, il nostro ricordo non può che andare a, storico leader dei Nirvana. Il rocker è scomparso nel 1994, alla giovanissima età di 27. Oggi di fatto ne avrebbe avuti il doppio, ovvero 54. Il suo talento precoce ed una condizione psicologica non invidiabile hanno purtroppo influito nel suo triste destino. L’artista si è infatti suicidato nella sua residenza di Seattle, dove conva assieme a sua moglie Curtney Love. Come detto, parliamo di uno dei personaggi più iconici della storia del rock, capace di divenire nel giro di pochissimo tempo uno degli idoli della cosiddetta “generazione X“. In effetti la carriera diè stata brevissima: nel 1987 ha fondato i Nirvana assieme al suo amico Krist Novoselic. I due hanno poi coinvolto il batterista Dave ...

Advertising

texlitfiba : RT @pilloledirock: Il 5 aprile è una data molto triste per noi amanti della musica rock. 27 anni fa ci lasciava Kurt Cobain, indimenticabi… - Danceitout_01 : RT @xselenababesx: Per sempre in pace . Per sempre nel cuore. Libero per sempre. Manchi a tutti. Kurt Cobain 1967-1994. #KurtCobain https:/… - zazoomblog : Kurt Cobain moriva 27 anni: ecco come ne parlava Fuego - #Cobain #moriva #anni: #parlava #Fuego… - Giadahsospesap1 : RT @pilloledirock: Il 5 aprile è una data molto triste per noi amanti della musica rock. 27 anni fa ci lasciava Kurt Cobain, indimenticabi… - w4llsxotb : RT @pilloledirock: Il 5 aprile è una data molto triste per noi amanti della musica rock. 27 anni fa ci lasciava Kurt Cobain, indimenticabi… -