Iva Zanicchi | il consiglio salutare | “Lo faccio ogni mattina” | Il video

(Di lunedì 5 aprile 2021) Sapete qual è ildi Iva? “Lo”, ha scritto la celebre cantante. Ecco di cosa si tratta! Iva(Getty Images)La famosa cantante ed ex conduttrice è tornata in televisione in una veste tutta nuova: quella di opinionista. L’indimenticabile voce di Testarda io e Zingara, è una degli ospiti fissi nel salotto de L’isola dei famosi su Canale 5. Insieme ad Elettra Lamborghini e a Tommaso Zorzi, laè ospitelunedì e giovedì sera per commentare le numerose avventure dei vip sull’isola deserta dell’Honduras. Ma non è tutto! Iva è anche molto attiva sui social, dove condivide scatti e brevidel backstage del reality o inerenti alla sua vita privata. L’ultimo ...

... Elettra Lamborghini e, i suoi opinionisti, pronti a capire chi tra Daniela Martani e Drusilla Gucci lascerà il programma questa sera. In entrambi i casi si tratterà di una vera e ...Nella strepitosa squadra messa in piedi per questa edizione del famoso reality con a capo la vulcanica Ilary Blasi,è un elemento fondamentale. Ciò è dovuto alla sua simpatia e alla sua ...Con lei l’inviato dall’Honduras Massimiliano Rosolino, in studio tre opinionisti pungenti, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Il reality entrerà nelle case degli italiani ben due volte ...Miriam Galanti presente in studio durante la nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2021 in occasione del suo compleanno? Gilles ...