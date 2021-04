Italia, si allarga il focolaio Covid nel gruppo azzurro: dopo Florenzi positivo anche Grifo (Di lunedì 5 aprile 2021) Continua a crescere (anche a distanza) il focolaio Covid divampato nel gruppo azzurro impegnato negli scorsi giorni nelle Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. I giocatori sono rientrati nel frattempo nei propri club, ma dopo alcuni test ecco che iniziano ad arrivare altre positività. dopo Alessandro Florenzi oggi è arrivata anche la conferma per Vincenzo Grifo, positivo al tampone molecolare come annunciato dal Friburgo in una nota ufficiale. Grifo è il quarto giocatore positivo dopo appunto Florenzi, Bonucci e Verratti. Ma erano risultati positivi al Covid diversi membri dello staff di Roberto Mancini, tra cui ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 aprile 2021) Continua a crescere (a distanza) ildivampato nelimpegnato negli scorsi giorni nelle Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. I giocatori sono rientrati nel frattempo nei propri club, maalcuni test ecco che iniziano ad arrivare altre positività.Alessandrooggi è arrivatala conferma per Vincenzoal tampone molecolare come annunciato dal Friburgo in una nota ufficiale.è il quarto giocatoreappunto, Bonucci e Verratti. Ma erano risultati positivi aldiversi membri dello staff di Roberto Mancini, tra cui ...

