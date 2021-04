Il test del fazzoletto: le baby-spose rom sono vergini? Sulla tv francese, un video-horror: scoppia un caso nazionale (Di lunedì 5 aprile 2021) Un grosso caso in Francia, che sta sollevando un vespaio di polemiche. La tv francese infatti ha trasmesso un docu-reality sui matrimoni tradizionali della comunità rom, documentario che ha mostrato le immagini dei test di verginità a cui vengono sottoposte le promesse spose gitane. Immagini che hanno scandalizzato i telespettatori, così come ha tuonato contro quanto mostrato dalla tv Marlene Schiappa, il ministro della Cittadinanza del governo di Emmanuel Macron. Il documentario in questione si intitola Incredibili matrimoni gitani ed è stato trasmesso dall'emittente privata Tfx. Il programma tv si ispira a una serie, sul medesimo argomento, mandata in onda in passato dal canale britannico Channel 4. E così, nel dettaglio, ecco il racconto delle tradizioni della comunità gitana catalana che vive nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Un grossoin Francia, che sta sollevando un vespaio di polemiche. La tvinfatti ha trasmesso un docu-reality sui matrimoni tradizionali della comunità rom, documentario che ha mostrato le immagini deidità a cui vengono sottoposte le promessegitane. Immagini che hanno scandalizzato i telespettatori, così come ha tuonato contro quanto mostrato dalla tv Marlene Schiappa, il ministro della Cittadinanza del governo di Emmanuel Macron. Il documentario in questione si intitola Incredibili matrimoni gitani ed è stato trasmesso dall'emittente privata Tfx. Il programma tv si ispira a una serie, sul medesimo argomento, mandata in onda in passato dal canale britannico Channel 4. E così, nel dettaglio, ecco il racconto delle tradizioni della comunità gitana catalana che vive nel ...

