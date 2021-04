Il retroscena di Gosens | “Cristiano Ronaldo non mi ha dato la maglia | mi ha fatto vergognare”

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 aprile 2021)può considerarsi uno dei migliori esterni del campionato di Serie A, si sta confermando un calciatore preziosissimo anche in fase realizzativa. Il futuro è ancora tutto da decidere, in particolar modo si preannuncia l’assalto di tanti club, in Italia ed all’estero.ha svelato unsuche hamolto discutere, il riferimento arriva direttamente dal suo libro. Roma, contatti con Icardi ma l’attaccante aspetta la Juventus “Dopo la partita contro la Juventus, ho cercato di realizzare il mio sogno di avere ladi. Dopo il fischio finale sono anda lui, non sono nemmeno andal pubblico per festeggiare, manon ha accettato. Gli ho ...