Il Paradiso delle Signore | trama 5 aprile | Vittorio avrà un incidente

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 5 aprile 2021) Ilapprofondirà il dramma di, come racconta ladi oggi, lunedì 5. L'uomo, infatti, ha saputo della tresca che la moglie Marta ha avuto in America con Dante Romagnoli e ha affrontato l'uomo in un durissimo confronto culminato nella decisione di partire in fretta e furia per Parigi per andare a chiarire la situazione con la donna. Durante il tragitto, però, ha avuto une questo imprevisto lo spingerà a tornare a Milano in pessime condizioni. Beatrice, nel giorno di Pasquetta, cercherà di accudirlo sforzandosi di non essere invadente. Nel frattempo, i protagonisti delpasseranno la giornata di festa in maniera diversa: Armando, Rocco e Pietro ...