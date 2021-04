Il grido d'aiuto di Fabrizio Corona: "Sii pronto a sacrificare la tua vita" (Di lunedì 5 aprile 2021) Francesca Galici Una frase sibillina condivisa sul profilo Instagram di Fabrizio Corona è probabilmente un campanello d'allarme sulle sue intenzioni Da qualche settimana Fabrizio Corona è nuovamente nella bufera per le sue vicende giudiziarie. L'ex re dei paparazzi si trova ora rinchiuso nel carcere di Monza dopo la decisione del tribunale di Sorveglianza di Milano di revocargli l'affidamento domiciliare per le violazioni dei termini previsti dalla pena alternativa. Le immagini del volto insanguinato, del pugno contro l'ambulanza e dell'ira di Corona contro i poliziotti che avevano il compito di scortarlo in ospedale per le medicazioni, dopo i gesti autolesionisti, hanno fatto il giro del web e dei media. Fabrizio Corona rifiuta la nuova decisione, ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 aprile 2021) Francesca Galici Una frase sibillina condivisa sul profilo Instagram diè probabilmente un campanello d'allarme sulle sue intenzioni Da qualche settimanaè nuovamente nella bufera per le sue vicende giudiziarie. L'ex re dei paparazzi si trova ora rinchiuso nel carcere di Monza dopo la decisione del tribunale di Sorveglianza di Milano di revocargli l'affidamento domiciliare per le violazioni dei termini previsti dalla pena alternativa. Le immagini del volto insanguinato, del pugno contro l'ambulanza e dell'ira dicontro i poliziotti che avevano il compito di scortarlo in ospedale per le medicazioni, dopo i gesti autolesionisti, hanno fatto il giro del web e dei media.rifiuta la nuova decisione, ...

