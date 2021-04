Ignazio Moser entrerà nel cast de L’Isola dei Famosi? L’indiscrezione

Advertising

_comedincanto : Voi probabilmente non lo seguite, ma Ignazio Moser approva gli #zengavo e io aspetto solo un’uscita a 4 tra LE COPP… - Gennaro37144533 : @dobledouble @MattyInterista Perché sec te Ignazio moser e andato a Trento a casa dei suoi e si e portato con sé ce… - gaetano_barbati : Chi avrebbe mai scommesso che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser come coppia sarebbero durati? Io no e invece sono a… - supereroetv : Ignazio Moser sei bono #GameOfGames - couldiBEm0re : Innamorata di questo gioco (e di Ignazio Moser) #GameOfGames -

Ultime Notizie dalla rete : Ignazio Moser

La Gazzetta dello Sport

all'Isola dei Famosi? A quanto pare però potrebbero non essere le ultime due concorrenti dell'edizione dell'Isola ma presto potrebbe approdare in Honduras un ex concorrente del GF Vip ...Pasqua a casa per i Ferragnez, con i figli Leone e Vittoria, nata da poco (e la sorella Valentina Ferragni che finalmente ha incontrato la piccola) mentree Cecilia Rodriguez sono a ...A togliere qualche dubbio è Signoretti che su “Nuovo tv” scrive: “I beninformati dicono che Andrea Damante e Ignazio Moser siano particolarmente complici quando escono per divertirsi. Per le ...Bici, pesi e corsa. Ignazio Moser, capitano del team avanzato nel progetto Be Active lanciato da Gazzetta Active, si sta allenando per la Milano Marathon del 16 maggio. Ma lo sport, il ciclismo e il ...