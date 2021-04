I pesci rossi non sono inoffensivi. Possono essere una bomba ecologica (Di lunedì 5 aprile 2021) Alessandro Imperiali Quando liberate un pesce rosso potreste essere causa della distruzione di un ecosistema. Grazie all'elevata capacità di riproduzione e di migrazione si tratta di una specie molto pericolosa per la sopravvivenza degli altri pesci Chi durante il corso della propria vita non ha mai avuto a casa un pesce rosso? Quasi nessuno dal momento che si tratta di un animale domestico dalla semplice manutenzione e dal costo molto economico. Solitamente osserva la vita del proprio padrone posto dentro una boccia di vetro e con qualche piantina di plastica a fargli compagnia. Essendo, però, un animale che necessita per vivere bene, a differenza della credenza popolare, di un acquario di almeno 100 litri arredato con più piante reali possibili e non di una piccola vaschetta di seconda mano, ecco che, dopo solo qualche settimana che ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 aprile 2021) Alessandro Imperiali Quando liberate un pesce rosso potrestecausa della distruzione di un ecosistema. Grazie all'elevata capacità di riproduzione e di migrazione si tratta di una specie molto pericolosa per la sopravvivenza degli altriChi durante il corso della propria vita non ha mai avuto a casa un pesce rosso? Quasi nessuno dal momento che si tratta di un animale domestico dalla semplice manutenzione e dal costo molto economico. Solitamente osserva la vita del proprio padrone posto dentro una boccia di vetro e con qualche piantina di plastica a fargli compagnia. Essendo, però, un animale che necessita per vivere bene, a differenza della credenza popolare, di un acquario di almeno 100 litri arredato con più piante reali possibili e non di una piccola vaschetta di seconda mano, ecco che, dopo solo qualche settimana che ...

Advertising

Sport_Fair : Toto #Wolff smaschera il paddock di #F1 'Troppi pesci rossi che si credono squali' - FormulaPassion : #F1: #Wolff e il rispetto perso nei confronti di alcuni membri del paddock - Cpt_sbada : Io ho avuto diversi pesci rossi: uno si è suicidato sotto un'anfora di decorazione e un altro si è ammazzato sul de… - xmewampi : RT @lovelyleorio: Raga per piacere i pesci rossi non vanno in una boccia ma in un acquario perché la boccia lo confonde e gli provoca stres… - lokiandroll : non ho capito perché si parli di pesci rossi ma io ne ho avuto uno (1) ed è arrivato ai dodici (12) anni che a una… -